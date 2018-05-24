Бесплатный летний отдых в кц «Рублево» 

Как организовать досуг детей без материальных затрат со стороны родителей?
Этот вопрос в преддверии летних каникул волнует многих Москвичей. Ответ на него нашли сотрудники Культурного центра «Рублево», организовав в течение всего летнего сезона циклы занятий по самым разным направлениям:
"Рублевские пленэры" (занятия по изобразительному искусству на открытом воздухе);
"Мастерская шедевров" (скрапбукинг);
"Пластилиновая история" (создание картин из пластилина);
"Билет в Древнюю Русь" (интерактивное погружение в прошлое нашей
страны);
"Дети, защитившие страну" (демонстрация кинофильмов о подвигах детей
и подростков в годы Великой Отечественной
войны);
"Настольные игры" ("Живой город", «Веселый лобстер», «Олигархи в Рублево»);
"Кукла в доме не игрушка" (изготовление традиционных народных кукол
из ткани);
"Зарница" (цикл занятий, цель которых — научить детей и подростков
находить выход из нестандартных жизненных ситуаций без помощи взрослых и гаджетов).
Расписание занятий вы можете увидеть на сайте Культурного центра «Рублево».
Справки по тел. : 8 (499) 727-18-73.