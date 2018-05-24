Бесплатный летний отдых в кц «Рублево»

Как организовать досуг детей без материальных затрат со стороны родителей?

Этот вопрос в преддверии летних каникул волнует многих Москвичей. Ответ на него нашли сотрудники Культурного центра «Рублево», организовав в течение всего летнего сезона циклы занятий по самым разным направлениям:

"Рублевские пленэры" (занятия по изобразительному искусству на открытом воздухе);

"Мастерская шедевров" (скрапбукинг);

"Пластилиновая история" (создание картин из пластилина);

"Билет в Древнюю Русь" (интерактивное погружение в прошлое нашей

страны);

"Дети, защитившие страну" (демонстрация кинофильмов о подвигах детей

и подростков в годы Великой Отечественной

войны);

"Настольные игры" ("Живой город", «Веселый лобстер», «Олигархи в Рублево»);

"Кукла в доме не игрушка" (изготовление традиционных народных кукол

из ткани);

"Зарница" (цикл занятий, цель которых — научить детей и подростков

находить выход из нестандартных жизненных ситуаций без помощи взрослых и гаджетов).

Расписание занятий вы можете увидеть на сайте Культурного центра «Рублево».

Справки по тел. : 8 (499) 727-18-73.