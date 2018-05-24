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В Косино-Ухтомском начинает работу «Московская смена»
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В Косино-Ухтомском начинает работу «Московская смена» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Во время летних каникул в двух школах района и Центре поддержки семьи и детства организуют работу городских лагерей по программе «Московская смена». Поэтому у многих родителей будет снят вопрос о том, чем занять своих детей в этот период.
В школах №№ 2031, 2036 с 1июня начнется летняя образовательная смена. Продлится она до 29 июня.
«Московская смена» рассчитана на детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. Это программа активного отдыха. В нее входят мероприятия физкультурно-оздоровительного, культурного и образовательного характера. Дети, отдыхающие в летних лагерях, будут обеспечены трехразовым питанием. Они будут находиться там с 9 до 19 часов.
Отметим, что в школах «Московская смена» будет работать только в июне. В Центре поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» дети смогут посещать лагерь все лето.
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