В Косино-Ухтомском начинает работу «Московская смена»

Во время летних каникул в двух школах района и Центре поддержки семьи и детства организуют работу городских лагерей по программе «Московская смена». Поэтому у многих родителей будет снят вопрос о том, чем занять своих детей в этот период.

В школах №№ 2031, 2036 с 1июня начнется летняя образовательная смена. Продлится она до 29 июня.

«Московская смена» рассчитана на детей в возрасте от семи до четырнадцати лет. Это программа активного отдыха. В нее входят мероприятия физкультурно-оздоровительного, культурного и образовательного характера. Дети, отдыхающие в летних лагерях, будут обеспечены трехразовым питанием. Они будут находиться там с 9 до 19 часов.

Отметим, что в школах «Московская смена» будет работать только в июне. В Центре поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» дети смогут посещать лагерь все лето.