Детские лагеря готовятся к летнему сезону

На заседании обсудили вопросы готовности детских оздоровительных лагерей к заезду детей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в период пребывания детей в лагере, соблюдение требований пожарной безопасности и другие вопросы. Особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности пребывания детей в лагере в период чемпионата мира по футболу.

Как сообщила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова , в летний период разными формами отдыха будет охвачено более 300 тыс. детей.

"Особое внимание мы уделяем детям, которые живут в семьях с трудной жизненной ситуацией, детям, которые остались без попечения родителей, — сказала Марина Антимонова. — Все ребята из детских домов соответствующего возраста получили путевки, а также около 14 тысяч детей из семей с трудной жизненной ситуацией".

Начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Самарской области Надежда Антонова напомнила, что все лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии. Это документ, который удостоверяет, что на момент проведения экспертизы материальная база лагеря соответствует санитарным правилам. Оцениваются здания, помещения и оборудование.

"Сегодня мы констатируем, что соответствуют санитарным нормам все лагеря, кроме Кинель-Черкасского санатория «Колос», — рассказала Надежда Антонова. — Он получил в марте заключение о несоответствии, потому что материальная база не позволяет проводить деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей. Сейчас руководством лагеря устраняются выявленные нарушения, назначена повторная экспертиза, которая покажет, устранены ли они".