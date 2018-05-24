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В правительстве обсудили вопросы организации летних каникул
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В правительстве обсудили вопросы организации летних каникул 

Волга Ньюс 1 час назад
Члены комиссии обсудили подготовку к летнему каникулярному периоду. Как сообщила руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова, в период летней оздоровительной кампании 2018 года различными формами отдыха, оздоровления и полезного досуга планируется охватить более 280 тыс. детей и подростков, что соответствует уровню прошлого года. На базе образовательных организаций откроется 668 лагерей с дневным пребыванием, которые будут посещать более 50 тысяч ребят. В профильных сменах по волонтерским, лидерским, спортивным направлениям примут участие свыше 11 тыс. детей. На Молодецком кургане состоится традиционный областной слет юных туристов и краеведов.
Дети и подростки, состоящих на всех видах профилактического учета, будут отдыхать в санаторно— и стационарно-оздоровительных организациях, лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях. Ребят с девиантным поведением будут активно привлекать к участию в учебно-тренировочных и военно-патриотических сборах, однодневных походах по родному краю, в социально-значимых мероприятиях и акциях различного уровня, к работе площадок по месту жительства и подростковых клубов. В планы воспитательной работы летних формирований, по словам Оксаны Чураковой, будут включены мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве, чемпионату мира по футболу FIFA 2018, году добровольца (волонтера), юбилейным датам в области культуры, искусства, исторических событий.
Заместитель министра — руководитель департамента по вопросам семьи и детства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала, что за счет средств областного бюджета этим летом в оздоровительных учреждениях всех типов будет оздоровлено около 23 тыс. детей, из них более 9 тыс. — находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Летние школьные каникулы — это время, когда ребята продолжают социализироваться, развиваться, учиться новому, пусть и вне урочной деятельности. Поэтому мы отдельно выделяем категорию несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете. Важно, чтобы такие подростки эти три месяца не были предоставлены сами себе, а отдыхали с пользой, были заняты интересной деятельностью, — считает Нефедов. — Особое внимание необходимо сосредоточить на безопасности детей и подростков в каникулярное время. Летняя оздоровительная кампания должна пройти спокойно, в условиях четкой координации деятельности всех ответственных лиц".
По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в 2018 году запланировано временное трудоустройство 7759 подростков. Из средств областного бюджета на выплату материальной поддержки в период трудоустройства выделено свыше 5,9 млн руб, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
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