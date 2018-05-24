Юным диабетикам Вологодчины окажут помощь

83 ребенка из Вологодской области в прошлом году впервые получили диагноз «сахарный диабет». Всего в регионе с таким заболеванием зарегистрировано 484 ребенка.

Большинство юных диабетиков живут в крупных городах: 160 — в Вологде, 161 — в Череповце, остальные — в районах. Причем, как отмечают специалисты, болезнь активно развивается: все чаще страшный диагноз получают воспитанники детских садов и ученики начальных классов.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, заболеваемость сахарным диабетом 1 типа в детском возрасте в Северо-Западном Федеральном округе, в том числе в Вологодской области, выше средних показателей по России. За последние 5 лет заболеваемость выросла на 22,5%.

Статистика показывает, что хуже всего течение заболевания контролируют дети, которые воспитываются в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Таких малышей чаще других госпитализируют с приступами. На Вологодчине решили исправить эту ситуацию и сосредоточить внимание на поддержке таких детей.