Сразу два праздника отметили юные гости библиотеки на шоссе Энтузиастов

Библиотеку № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 24 мая посетили воспитанники детского отделения № 1 школы № 1321 «Ковчег». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.

— Встреча была посвящена сразу двум замечательным праздникам Дню славянской письменности и культуры, а также Всероссийскому дню библиотек. Дети узнали о возникновении письменности, развитии книгопечатания. Сотрудники провели для ребят и взрослых экскурсию по отделам библиотеки и ознакомили с книжным фондом. Желающие могли записаться в детский отдел библиотеки, — сообщила Глухова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)