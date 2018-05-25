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Сразу два праздника отметили юные гости библиотеки на шоссе Энтузиастов
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Сразу два праздника отметили юные гости библиотеки на шоссе Энтузиастов 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
Библиотеку № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, 24 мая посетили воспитанники детского отделения № 1 школы № 1321 «Ковчег». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Светлана Глухова.
— Встреча была посвящена сразу двум замечательным праздникам Дню славянской письменности и культуры, а также Всероссийскому дню библиотек. Дети узнали о возникновении письменности, развитии книгопечатания. Сотрудники провели для ребят и взрослых экскурсию по отделам библиотеки и ознакомили с книжным фондом. Желающие могли записаться в детский отдел библиотеки, — сообщила Глухова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. (вт)
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