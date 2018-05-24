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Семь детских садов построят в Вологодской области до конца 2020 года
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Семь детских садов построят в Вологодской области до конца 2020 года 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Семь детских садов, рассчитанные почти на 2,5 тыс. мест, построят в Вологодской области до конца 2020 года, сообщил в четверг в интервью ТАСС губернатор региона Олег Кувшинников на Петербургском международном экономическом форуме.
"Благодаря нашей работе с Министерство образования РФ нам выделят беспрецедентный объем средств на строительство семи детских дошкольных учреждений — 1,2 млрд рублей. Наше софинансирование составит 300 млн рублей. Почти 2,5 тыс. новых мест в детских дошкольных учреждениях будет построено до конца 2020 года", — сказал Олег Кувшинников.
По его словам, детсады построят в самых крупных города области — Вологде и Череповце, в которых проблема с местами в яслях стоит наиболее остро. В текущем году запланировано строительство двух детсадов в Череповце.
"Это позволит нам снять вопрос обеспечения местами детей в возрасте до трех лет в наших крупных городах. По всем остальным муниципальным образованиям — мы будем строить и детские сады, и пристройки к детским садам для того, чтобы решить этот вопрос", — пояснил губернатор и уточнил, что в регионе все дети от трех до семи лет обеспечены местами.
Кувшинников отметил, что власти оказывают необходимую поддержку бизнесу в открытии частных детских садов. «Мы субсидируем покупку мебели, оборудования, инвентаря и др. Мы делаем все возможное, чтобы частные дошкольные учреждения открывались особенно в новых микрорайонах», — добавил он.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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