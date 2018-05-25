Дети из Текстильщиков заняли первые места на фестивале «Мир глазами юного исследователя»

Школьники из Текстильщиков, которые занимаются во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, стали победителями на городском фестивале «Мир глазами юного исследователя».

— По итогам фестиваля один из воспитанников Дворца творчества победил в средней возрастной категории с проектом «Собери космическую станцию», а второй — в старшей группе с работой «Игра „Да-нет“, — пояснила специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)