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Родильному дому больницы им. М. Кончаловского присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ
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Родильному дому больницы им. М. Кончаловского присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Родильному дому больницы им. М. Кончаловского в Зеленограде присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Родильный дом больницы им. М. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы получил статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Это пятый роддом в Москве с международным статусом ВОЗ и ЮНИСЕФ, для которого необходимо пройти региональную экспертизу и аттестацию», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в Москве статус «Больница, доброжелательная к ребенку» имеют родильный дом №25 больницы №1 им. Н. Пирогова, роддом при больнице им. В. Демихова, роддом при больнице №29 им. Н. Баумана, а также роддом №4 при больнице им. В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы.
Как уточняется, чтобы соответствовать международному уровню, в роддоме обеспечено совместное пребывание матери и ребенка, усовершенствована практика родовспоможения, медицинский персонал прошел специальное обучение по программе ВОЗ и ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию». Также было обеспечено внедрение «Десяти принципов успешного грудного вскармливания»: обучение всего медицинского персонала владению необходимыми навыками грудного вскармливания, информирование женщин о преимуществе грудного вскармливания, помощь матерям в течение первого получаса после родов в кормлении ребенка, круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.
«Московское здравоохранение продолжает совершенствовать систему родовспоможения, что подтверждается получением международного статуса еще одним столичным роддомом. Врачи активно поддерживают будущих родителей, создают школы, организовывают курсы и тематические лекции. Мы стремимся создать в родильных домах наиболее благоприятную атмосферу, комфортную для рожениц», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.
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