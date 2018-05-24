Родильному дому больницы им. М. Кончаловского присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Родильному дому больницы им. М. Кончаловского в Зеленограде присвоен международный статус ВОЗ ЮНИСЕФ , сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Родильный дом больницы им. М. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы получил статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Это пятый роддом в Москве с международным статусом ВОЗ и ЮНИСЕФ, для которого необходимо пройти региональную экспертизу и аттестацию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в Москве статус «Больница, доброжелательная к ребенку» имеют родильный дом №25 больницы №1 им. Н. Пирогова, роддом при больнице им. В. Демихова, роддом при больнице №29 им. Н. Баумана, а также роддом №4 при больнице им. В. Виноградова департамента здравоохранения Москвы.

Как уточняется, чтобы соответствовать международному уровню, в роддоме обеспечено совместное пребывание матери и ребенка, усовершенствована практика родовспоможения, медицинский персонал прошел специальное обучение по программе ВОЗ и ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию». Также было обеспечено внедрение «Десяти принципов успешного грудного вскармливания»: обучение всего медицинского персонала владению необходимыми навыками грудного вскармливания, информирование женщин о преимуществе грудного вскармливания, помощь матерям в течение первого получаса после родов в кормлении ребенка, круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.