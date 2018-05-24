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«Танцевальное рандеву» представили в детском саду на улице Трофимова
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«Танцевальное рандеву» представили в детском саду на улице Трофимова 

Управа Южнопортового района 42 минуты назад
Фото: Управа Южнопортового района
В корпусе дошкольного образования «Теремок» школы № 2129 имени Петра Романова 23 мая состоялось мероприятие «Танцевальное рандеву» для детей средних и старших групп. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Наши выпускники представили свое мастерство детям старшего и среднего возраста. Такое праздничное мероприятие очень полезно, ведь ребята продемонстрировали свои умения танцевать в паре, слышать такт и танцевать в ритм, — отметили в администрации.
Мероприятие проходило по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 2. (вт)
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