Проект «Московская смена» стартует в Щербинке

Фото: Центр социального обслуживания «Щербинский»

Проект «Московская смена» начнут реализовывать в городском округе Щербинка 1 июня. Программа будет проводиться в третий раз.

— Летнее мероприятие, которое пройдет на базе Центра социального обслуживания «Щербинский», подготовлено для детей из неблагополучных семей. Каждый месяц мы реализуем программы мероприятий с тематической привязкой к актуальным праздникам. Ребят ждут выездные экскурсии, профилактические лекции и спортивные эстафеты, — рассказала заведующая Отделением дневного пребывания детей и подростков в Центре социального обслуживания «Щербинский» Ирина Зубец.

Добавим, что проект «Московская смена» рассчитан на три смены, которые продлятся с 1 июня по 28 августа.