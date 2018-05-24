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Проект «Московская смена» стартует в Щербинке
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Проект «Московская смена» стартует в Щербинке 

Префектура ТиНАО города Москвы 34 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Центр социального обслуживания «Щербинский»
Проект «Московская смена» начнут реализовывать в городском округе Щербинка 1 июня. Программа будет проводиться в третий раз.
— Летнее мероприятие, которое пройдет на базе Центра социального обслуживания «Щербинский», подготовлено для детей из неблагополучных семей. Каждый месяц мы реализуем программы мероприятий с тематической привязкой к актуальным праздникам. Ребят ждут выездные экскурсии, профилактические лекции и спортивные эстафеты, — рассказала заведующая Отделением дневного пребывания детей и подростков в Центре социального обслуживания «Щербинский» Ирина Зубец.
Добавим, что проект «Московская смена» рассчитан на три смены, которые продлятся с 1 июня по 28 августа.
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