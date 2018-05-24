Международный день соседей отпразднуют в Детском парке «Пресненский»

В Детском парке «Пресненский» 26 мая состоится мероприятие, посвященное празднованию Международного дня соседей.

В программе заявлены: концерт добрых песен о Москве, активные игры с детьми, соревнования по бадминтону и конкурсы. Кроме того, перед жителями столицы выступят студенты театральных университетов и дети из многодетных семей района. Они приготовили эту программу под четким руководством преподавателя ГИТИСА Музы Ли.

— Сейчас в крупных городах складывается такая ситуация: жители одного дома могут быть даже не знакомы друг с другом. Когда я общаюсь с людьми старшего поколения, они всегда рассказывают, что в их время соседи все время ходили в гости и жили как одна большая семья. Я надеюсь, что этот праздник поможет горожанам стать ближе, — поделилась организатор мероприятия Марина Зарапова.

Международный день соседей начнется в 15:00 по адресу: Дружинниковская улица, дом 9, строение 2.