Бросившую сына в попутке женщину выпустили из СИЗО

Мальчика, которого мать Наталья Кочеткова бросила в чужой машине, передали органам опеки. Его увезли в Мичуринск, а женщине грозит лишение родительских прав. 24 мая ее выпустили из СИЗО , передает телеканал Москва 24.

Отмечается, что Кочеткова не ответила на вопрос, почему бросила малыша с незнакомцами. От общения с журналистами женщина отказалась.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Тамбовской области Наталья Кочеткова ехала в столицу автостопом вместе с трехмесячным сыном. Ее согласились подвезти супруги. Во время остановки у заправки на трассе Москва — Дон Кочеткова вышла и не вернулась обратно.

Следователи полагают, что она намерено покинула автомобиль, пытаясь избавиться таким образом от сына Кирилла.

Супруги вызвали на место полицию и скорую помощь. Малыша доставили в ближайшую больницу в Домодедово. Мать же обратилась в полицию в Мичуринске, заявив о пропаже ребенка. Правоохранители, МЧС и три сотни волонтеров искали малыша двое суток в Тамбовской области, нашли же его в Подмосковье. После этого Наталью задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Врачи больницы отметили, что ребенок поступил в больницу здоровым. «Сегодня наш пациент был после необходимого обследования направлен по месту жительства в детский дом, в котором он будет теперь находиться. Состояние ребенка удовлетворительное, он прошел все необходимые обследования, ребенок здоров, — заявил главный врач Центральной городской больницы Домодедово Андрей Осипов

Судьбу мальчика решат органы опеки. „В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав матери ребенка, и дальнейшее жизнеустройство малыша либо в замещающую семью либо в организацию для детей сирот“ — заявила ведущий специалист отдела по охране и защите прав детства управления народного образования Мичуринска Наталья Исаева

Представители социальных служб приехали в Домодедовскую больницу ранним утром. Отдать Кирилла собираются в областной дом малютки, а вопрос с назначением опекунов решится позднее.