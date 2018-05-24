Где купить путёвку в лагерь?

Говорят, скоро можно будет купить путёвку в дет­ский лагерь и оплатить её через Интернет. Так ли это и как это можно сделать?

«Да, всё верно — путёвку сейчас можно купить в Сети, — отвечает директор Ассоциации лагерей Пермского края Валерий Долгих. — Мы доработали наш сайт «Пермские каникулы», где размещаем информацию о лагерях региона. Сейчас родители смогут выбрать лагерь по заданным критериям, посмотреть отзывы и программы. Также на обновлённом сайте можно приобрести путёвку. Если у вас есть сертификат, который даёт право на компенсацию части стоимости, вы можете ввести в систему его номер. Она рассчитает вам цену с учётом вашего сертификата.

Также мы завершаем работу над проектом «Навигатор», который начнёт полноценно работать летом. Это будет интерактивная площадка, которая значительно упростит выбор организации, где будет отдыхать ребёнок, позволит не только подробно ознакомиться с программой того или иного лагеря, но и убедиться в её качестве. Экспертизу программ будет проводить специальный совет. Он будет оценивать организации по 10-балльной шкале, а критериями станут безопасность, инфраструктура и многое другое. Все эти данные будут открытыми».