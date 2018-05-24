Ещё
2 июня на Цветном бульваре пройдет праздничная программа, посвященная Дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

2 июня на Цветном бульваре пройдет праздничная программа, посвященная Дню защиты детей 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 1 час назад
Открытие праздника начнется с выступлений детских ансамблей и творческих коллективов. Программу продолжит театрализованное шествие сказочных героев в исполнении артистов московских театров. Присоединиться к праздничной процессии сможет каждый желающий у стелы на Трубной площади. На отдельной площадке пройдут мастер-классы по развитию мелкой моторики и творческих навыков у детей. В ходе мастер-класса будут использоваться новейшие разработки, технологии и исключительно экологически безопасные материалы. В зоне батутов дети под присмотром специалистов смогут поучаствовать в спортивных активностях, поупражняться в ловкости и освоить необычные виды спорта. В рамках праздника для родителей будет организована встреча с известным детским педагогом и психологом Татьяной Васильковой. Кроме основной программы, в специальном киношатре маленьких зрителей ждут премьерные показы зарубежных мультфильмов. Вход на праздник свободный. Начало в 12.00.
Информационный портал Департамента культуры города Москвы: последние новости
Выставка «100 раритетов российской государственности» открылась в Новом Манеже 17 мая состоится открытие проекта «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского» Волонтеры будут помогать работникам музеев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя3
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики1
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение