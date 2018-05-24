2 июня на Цветном бульваре пройдет праздничная программа, посвященная Дню защиты детей

Открытие праздника начнется с выступлений детских ансамблей и творческих коллективов. Программу продолжит театрализованное шествие сказочных героев в исполнении артистов московских театров. Присоединиться к праздничной процессии сможет каждый желающий у стелы на Трубной площади. На отдельной площадке пройдут мастер-классы по развитию мелкой моторики и творческих навыков у детей. В ходе мастер-класса будут использоваться новейшие разработки, технологии и исключительно экологически безопасные материалы. В зоне батутов дети под присмотром специалистов смогут поучаствовать в спортивных активностях, поупражняться в ловкости и освоить необычные виды спорта. В рамках праздника для родителей будет организована встреча с известным детским педагогом и психологом Татьяной Васильковой. Кроме основной программы, в специальном киношатре маленьких зрителей ждут премьерные показы зарубежных мультфильмов. Вход на праздник свободный. Начало в 12.00.