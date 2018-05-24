850 донских здравниц готовы к приему детей

850 учреждений в ростовской области откроют свои двери для детей. В оздоровительной программе участвуют больше двадцати загородных лагерей, десяток санаторных и даже три палаточных лагеря. Также к прибытию гостей готовы восемь сотен лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений. «На организацию летней кампании 2018 года запланировано около 2 млрд рублей, в том числе из областного бюджета — свыше 920 млн руб., что позволит охватить всеми формами оздоровления, отдыха и занятости более 482 тыс. детей» -сказал заместитель губернатора Сергей Бондарев

Власти также опубликовали среднюю стоимость путевки для одного ребенка. Так, 21 день в загородном стационарном оздоровительном лагере обойдется дончанам в 14, 353 рубля. Это примерно 683 рубля в день. Смена в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия стоит дороже, за 24 дня отдыха родители отдадут 21 386 рублей.

Семье, не желающие расставаться с ребенком на длительный срок могут отдать чадо в лагерь с дневным пребыванием на базе образовательной организации. Такой отдых обойдется в 163 рубля в день.

На покупку путевок действуют льготы, например, детям из малоимущих семей отдых оплатит государство, родителям компенсируют 100% стоимости. Получить такую компенсацию можно раз год. Также на льготы могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума. Им полагается льгота в размере 50% от стоимости путевки.