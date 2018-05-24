Ещё
850 донских здравниц готовы к приему детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

850 донских здравниц готовы к приему детей 

Деловое сообщество 2 часа назад
850 учреждений в ростовской области откроют свои двери для детей. В оздоровительной программе участвуют больше двадцати загородных лагерей, десяток санаторных и даже три палаточных лагеря. Также к прибытию гостей готовы восемь сотен лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений. «На организацию летней кампании 2018 года запланировано около 2 млрд рублей, в том числе из областного бюджета — свыше 920 млн руб., что позволит охватить всеми формами оздоровления, отдыха и занятости более 482 тыс. детей» -сказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Власти также опубликовали среднюю стоимость путевки для одного ребенка. Так, 21 день в загородном стационарном оздоровительном лагере обойдется дончанам в 14, 353 рубля. Это примерно 683 рубля в день. Смена в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия стоит дороже, за 24 дня отдыха родители отдадут 21 386 рублей.
Семье, не желающие расставаться с ребенком на длительный срок могут отдать чадо в лагерь с дневным пребыванием на базе образовательной организации. Такой отдых обойдется в 163 рубля в день.
На покупку путевок действуют льготы, например, детям из малоимущих семей отдых оплатит государство, родителям компенсируют 100% стоимости. Получить такую компенсацию можно раз год. Также на льготы могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума. Им полагается льгота в размере 50% от стоимости путевки.
Деловое сообщество: последние новости
Донские интеллигенты получат премии губернатора В Шахтах 9-летний школьник открыл стрельбу по одноклассникам В центре Ростова после аварии перевернулся автомобиль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?126
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Как живут актёры с дефектами внешности4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино11
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение