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Реконструкция переданного Ингушетии детского санатория в Евпатории начнется в 2019 году
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Реконструкция переданного Ингушетии детского санатория в Евпатории начнется в 2019 году 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Власти республики уже нашли нескольких инвесторов на реализацию первого этапа проекта.
«На первый этап реконструкции санатория в Крыму для отдыха детей, который мы планируем начать в 2019 году, потребуется около 1 миллиарда рублей. Мы уже нашли двух-трех ингушских инвесторов, готовых в это вложиться», — сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Петербурского международного экономического форума.
Соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории было подписано руководителями регионов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, прошедшего в феврале этого года.
За сезон оздоровительное учреждение сможет принимать до 4 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия».
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