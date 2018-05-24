Реконструкция переданного Ингушетии детского санатория в Евпатории начнется в 2019 году

Власти республики уже нашли нескольких инвесторов на реализацию первого этапа проекта.

«На первый этап реконструкции санатория в Крыму для отдыха детей, который мы планируем начать в 2019 году, потребуется около 1 миллиарда рублей. Мы уже нашли двух-трех ингушских инвесторов, готовых в это вложиться», — сообщил ТАСС глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Петербурского международного экономического форума.

Соглашение о передаче Ингушетии детского санатория в Евпатории было подписано руководителями регионов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, прошедшего в феврале этого года.

За сезон оздоровительное учреждение сможет принимать до 4 тысяч детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия».