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В Архангельске в конце мая будет работать горячая линия по защите прав ребёнка
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В Архангельске в конце мая будет работать горячая линия по защите прав ребёнка 

29.ru 46 минут назад
Фото: 29.ru
Приём архангелогородцев и горячую линию организует уполномоченная по правам ребёнка при губернаторе Архангельской области Ольга Смирнова. Задать вопросы можно будет 31 мая, сообщает пресс-служба правительства области.
Поговорить о праве и охране детства по телефону: 8 (8182) 28-83-46 или 28-81-71 можно будет с 16:00 до 18:00. Обратиться лично к правозащитнику можно по адресу: проспект Троицкий, д. 49, каб. 165.
Участие в горячей линии и приёме примут заместитель руководителя Следственного управления следкома Архангельской области Альберт Атабиев, руководитель отдела по приёму граждан и документационному обеспечению ведомства Наталья Гладких и уполномоченный при главе города по правам ребёнка Елена Ильина.
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