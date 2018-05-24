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СМИ рассказали, как Германии удалось добиться беби-бума
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СМИ рассказали, как Германии удалось добиться беби-бума 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Показатели рождаемости в Германии, которые в течение десятилетий были самыми низкими в мире, находятся на самом высоком уровне с 1970-х годов, сообщают СМИ.
Директор по исследованиям Федерального института исследований народонаселения в Висбадене Мартин Буйард отмечает, что в Германии создан положительный климат для рождения детей. Теперь, по его словам, женщины видят, что могут иметь ребенка и одновременно продолжать свою карьеру, тогда как раньше им приходилось выбирать, пишет Bloomberg.
Издание пишет, что в 2016 году страна потратила 45 млрд евро на программы для детей и молодежи, большинство из этих средств были направлены в детские сады. В Германии также выплачиваются так называемые родительские деньги — матерям или отцам платят до 1,8 тыс. евро в течение 14 месяцев после рождения ребенка, что позволяет родителям избежать финансового давления.
Отмечается, что после 2004 года в Германии стали появляться законы, облегчающие жизнь родителям. Так, с 2013 года годовалых детей разрешили оставлять под присмотром специалистов, благодаря чему матери могут работать.
Беби-бум, который отмечается в Германии, стал для властей страны во многом неожиданным — им теперь приходится справляться с возросшей нагрузкой на родильные отделения и службы послеродового ухода, пишет Bloomberg, отмечая, что Берлин понимает, насколько важна эта работа.
Между тем, в США показатели рождаемости упали до рекордно низкого уровня за последние 30 лет.
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