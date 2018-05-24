В Новосибирской области выделят дополнительно миллиарды рублей на детские сады

Новосибирская областная администрация дополнительно выделит два миллиарда рублей на новые места в детских садах. Об этом сообщил глава Минобразования региона Сергей Федорук.

Общий объем финансирования областной программы развития образования увеличен на 1 млрд 948 млн рублей, заявил и.о. министра образования региона Сергей Федорук.

Большая часть этих денег пойдет на создание дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, сообщает Vn.ru . Причем, значительную сумму планируют выделить на дополнительные места для самых маленьких — для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. На эти цели пойдет 498,7 млн рублей федеральных денег и еще 164,5 миллиона — из областного бюджета.

Во вторник Федеральная служба государственной статистики по Новосибирской области опубликовала отчет о дошкольном образовании в регионе за прошлый год. Из него следует, что число мест в дошкольных учреждениях по сравнению с 2016 годом увеличилось на 1,8%, однако мест в детских садах по-прежнему не хватает: в прошедшем году на 100 мест в среднем приходилось 113 детей.

Всего число детей, получающих дошкольное образование, выросло по сравнению с 2016 годом на 1,5% и составило 142,9 тысячи человек.