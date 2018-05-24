Более 70 млн рублей выделят на летние лагеря в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевских школах активно готовятся к летним каникулам и началу лагерных смен. Как рассказал журналистам и.о. заместителя главы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков , в 2018 году на детский отдых школьников столицы Удмуртии будет выделено более 70 млн рублей.

Сумма софинансирования из республиканского бюджета составила 36,4 млн рублей, из муниципального — 33,8 млн рублей. Стоимость путевки на одного ребенка — около 2 тыс. рублей.

Планируется, что в течение каникул в Ижевске будет организовано 83 лагеря с дневным пребыванием.

«Сейчас идет интенсивный процесс приемки лагерей, не все школьные лагеря на сегодняшний день еще сданы. Но у нас есть впереди еще неделя, потому что основная масса лагерей у нас начнет работать с 1 июня, поэтому мы всё успеваем», — отметил Чистяков.

Школа № 16, расположенная в Устиновском районе города, уже готова принять 125 школьников. В основном это будут ученики 1 — 4 классов. По словам директора учебного учреждения Жанны Таранниковой, сегодня для летнего отдыха в школе полностью готовы спортивные площадки, столовая и медицинский кабинет. После окончания уроков начнется перепрофилирование учебных классов для проведения занятий, игр, мастер-классов для ребят.

Помимо оздоровительных лагерей в городе будет организованы спортивные. Один из них будет в муниципальном дворце спорта, где в первый месяц лета отдохнут 100 детей.

«Ребята у нас будут и тренироваться, и для них будет организован досуг: это кино, прогулки, посещение музеев, развивающие игры», — отметил директор дворца спорта Андрей Васюков

Также в течение всего лета в Ижевске будут работать спортивные площадки и клубы по месту жительства, где дети также с пользой смогут провести время.

«Мы делаем все, чтобы наши дети во время каникул не «болтались» на улицах, поэтому рекомендуем родителям обращаться в клубы по месту жительства. В каждом из них организованы мероприятия для детей», — резюмировал Дмитрий Чистяков.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте izh.ru.