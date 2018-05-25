В национальном центре Минобороны определили направления юнармейского лета 2018 года

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания молодежи Игорь Михеев уточнил организацию юнармейских смен по программе «Юнармеец» в школьных и загородных лагерях, сделав особый акцент на безопасности пребывания детей.

Национальном центре управления обороной РФ состоялось селекторное совещание по вопросу «Об организации и проведении основных мероприятий юнармейского лета 2018».

Совещание прошло под руководством статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова. В нем приняли участие свыше 400 человек, в том числе представители Юнармии, федерального и региональных органов образования и науки РФ, ДОСААФ и РДШ, органов исполнительной власти регионов.

В рамках селектора были определены три основные направления работы в летний период: юнармейские лагеря, юнармейские конкурсы и состязания в рамках «АрМИ — 2018» и Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Николай Панков отметил активную работу в военных округах и на Северном флоте в организации военно-патриотического воспитания молодежи.

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания молодежи Игорь Михеев уточнил организацию юнармейских смен по программе «Юнармеец» в школьных и загородных лагерях, сделав особый акцент на безопасности пребывания детей.