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В национальном центре Минобороны определили направления юнармейского лета 2018 года
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В национальном центре Минобороны определили направления юнармейского лета 2018 года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания молодежи Игорь Михеев уточнил организацию юнармейских смен по программе «Юнармеец» в школьных и загородных лагерях, сделав особый акцент на безопасности пребывания детей.
В Национальном центре управления обороной РФ состоялось селекторное совещание по вопросу «Об организации и проведении основных мероприятий юнармейского лета 2018».
Совещание прошло под руководством статс-секретаря — заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова. В нем приняли участие свыше 400 человек, в том числе представители Юнармии, федерального и региональных органов образования и науки РФ, ДОСААФ и РДШ, органов исполнительной власти регионов.
В рамках селектора были определены три основные направления работы в летний период: юнармейские лагеря, юнармейские конкурсы и состязания в рамках «АрМИ — 2018» и Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Николай Панков отметил активную работу в военных округах и на Северном флоте в организации военно-патриотического воспитания молодежи.
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания молодежи Игорь Михеев уточнил организацию юнармейских смен по программе «Юнармеец» в школьных и загородных лагерях, сделав особый акцент на безопасности пребывания детей.
Юнармейские лагеря будут также организованы в военных городках РФ на базе средних образовательных организаций Минобороны России. В школьных лагерях будет проведен конкурс на лучший юнармейский отряд.
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