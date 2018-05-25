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Двухлетний ребенок едва не попал под колеса автомобиля в Приморье
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Двухлетний ребенок едва не попал под колеса автомобиля в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В Ханкайском районе участились случаи оставления малолетних детей без надзора, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Ханкайскому району.
Инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Ханкайскому району, работая на административном участке, заметила на улице двух малолетних детей без сопровождения взрослых. Дети были доставлены в дежурную часть отдела полиции. Оказалось, что несовершеннолетние дети дети были оставлены матерью на отца. Женщина ушла на работу, а мужчина, употребляя спиртное, не заметил, что дети ушли.
В этом же месяце в отдел полиции был доставлен двухлетний ребенок. Его мать оставила на попечение своего брата и ушла по личным делам. Мужчина уснул,
Полиция напоминает, что за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей.
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