Летом на дворовых спортплощадках Красноярска будут проходить соревнования

В Красноярске на спортивных площадках города пройдет 33 мероприятия по волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, русской лапте, пионерболу, мультиспорту и настольному теннису. Также пройдут товарищеские встречи и турниры среди жителей микрорайонов города. Об этом сообщили в «Центре спортивных клубов».

Всего в «ЦСК» зарегистрировано 25 дворовых клубов. В каждом из них работают тренеры-инструкторы. Они занимаются с детьми от 6 лет и старше.

«В июле основная часть инструкторов уходит в отпуск, так как дети на каникулах или разъезжаются по оздоровительным и спортивным лагерям. Но июнь и август инструкторы работают в штатном режиме на своих дворовых площадках и ждут всех желающих горожан. Все занятия проходят бесплатно», — рассказал директор МАУ «ЦСК» Александр Митрошкин.

С графиком соревнований можно ознакомиться на сайте администрации города.