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Летом на дворовых спортплощадках Красноярска будут проходить соревнования
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Летом на дворовых спортплощадках Красноярска будут проходить соревнования 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске на спортивных площадках города пройдет 33 мероприятия по волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, русской лапте, пионерболу, мультиспорту и настольному теннису. Также пройдут товарищеские встречи и турниры среди жителей микрорайонов города. Об этом сообщили в «Центре спортивных клубов».
Всего в «ЦСК» зарегистрировано 25 дворовых клубов. В каждом из них работают тренеры-инструкторы. Они занимаются с детьми от 6 лет и старше.
«В июле основная часть инструкторов уходит в отпуск, так как дети на каникулах или разъезжаются по оздоровительным и спортивным лагерям. Но июнь и август инструкторы работают в штатном режиме на своих дворовых площадках и ждут всех желающих горожан. Все занятия проходят бесплатно», — рассказал директор МАУ «ЦСК» Александр Митрошкин.
С графиком соревнований можно ознакомиться на сайте администрации города.
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