Ещё
И отдохнуть, и подработать: детские лагеря в Беларуси открывают сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

И отдохнуть, и подработать: детские лагеря в Беларуси открывают сезон 

Мир24 41 минуту назад
Почти шесть тысяч детских оздоровительных лагерей будут работать этим летом в Беларуси. Сейчас идут последние приготовления учреждений. Вопросы решаются оперативно, сезон начнется в первых числах июня, передает «МИР 24».
Отдохнуть в санатории сможет каждый третий маленький белорус. Цена путевок будет доступной. К примеру, детская путевка на 18 дней обойдется в 200 долларов. Причем часть затрат понесут предприятия и местные бюджеты. Более того, будут работать и трудовые лагеря. Дети от 15 до 18 лет смогут не только отдохнуть, но и заработать денег.
«Ребята могут поработать и заработать немного денег. Такие лагеря будут круглосуточные, больше в сельской местности, чтобы участвовать в работе сельхозпредприятий. Так и при школах, они смогут поучаствовать в ремонте мебели, что-то прополоть. И это все тоже будет оплачиваться», — отметил начальник главного управления воспитательной работы Министерства образования Республики Беларусь Эдуард Томильчик.
Во многих трудовых лагерях будет организованно круглосуточное пребывание детей. Главная задача, отмечают в Министерстве образования, — обеспечить безопасность школьников.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
В России запускают горячую линию по безопасности детского отдыха День детского сердца: в Москве провели первый сеанс телемедицины Александр Стефанович: между Аллой Пугачевой и Софией Ротару
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя3
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Актрисы откровенно рассказали о сексе в кино13
Нищета и забвение: судьбы известных актеров20
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
05:17
Трейлеры, которые необратимо испортили фильмы
Кино
02:57
Боярский и Караченцов не поладили из-за алкоголя
Кино
04:06
Трейлеры, которые нагло обманули нас
Кино
20:38
Кого назвали главным киллером кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение