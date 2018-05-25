День защиты детей-2018 в Новосибирске — программа

Новосибирский зоопарк

11.00 — 14.00 — игровые мероприятия на сцене и площадках парка;

14.00 — 15.00 — награждение победителей конкурса рисунков;

15.00 — 18.00 — продолжение мастер-классов, конкурсов, игр, работа аниматоров;

20.00 — 21.00 — работа зоопарка в обычном режиме.

Вход для детей с родителями на территорию зоопарка бесплатный.

Новосибирская филармония

11.00 — благотворительный концерт «Дети — детям» с участием учащихся музыкальных школ и школ искусств Новосибирска, пройдет в Камерном зале филармонии (Красный проспект, 32);

17.00 — благотворительный концерт «Добрый Новосибирск», на котором будут выступать дети с особенностями физического развития и их наставники. Вход на оба благотворительных концерта по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах филармонии;

14.00 — программа «Средневековые развлечения» пройдет в рамках фестиваля «Когда не надо в школу» в Концертном холле зала им. А. Каца (Красный проспект, 18/1). Для детей — старинная музыка, рыцари в доспехах, дамы в прекрасных платьях, мастер-классы игры на средневековых музыкальных инструментах, старинные танцы и старинные игры. Приходить приглашают за 30-40 минут до начала концерта, чтобы успеть все посмотреть. Ограничение по возрасту 6+. Вход: 200 рублей.

Первомайский сквер

12.00 — 17.00 — большой Фестиваль кукол в Первомайском сквере. Для юных зрителей — игры, подарки, кукольные спектакли и концерт. Главный приз — поездка на фестиваль «ВОТЭТНО» в Горном Алтае. Для этого нужно заранее приготовить сказку и рассказать ее в специальной палатке «Я мечтаю». Время рассказа — 1 минута, из палатки будет вестись прямая трансляция, которую можно будет посмотреть на сайте tv.novo-sibirsk.ru, сообщает сайт Каникулы в Сибири.

Детская железная дорога

10.00 — по многолетней традиции в Международный день защиты детей в Новосибирске открывается новый сезон работы детской железной дороги. Железнодорожники подготовили для всех посетителей насыщенную праздничную программу. На станции Спортивная в Заельцовском парке 1 июня с 10.00 начнут работу развлекательные и спортивные площадки.

Парк «Бугринская роща»

16.00 — районный фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», на котором выступят талантливые дети Новосибирска. По окончании — награждение участников фестиваля.

Парк «Березовая роща»

1 июня — «Путешествие на планету Лето»

12.00 — развлекательная программа с Карамелькой «Для тех, кто любит веселиться!»;

13.00 — концерт «Мы начинаем лето», в котором выступит детский творческий коллектив «Клякса»;

14.00 — 17.00 — конкурсы, фокусы, мыльные пузыри, мастер-классы, клоуны;

15.00 — 18.00 — концерты.

2 июня с 12.00 до 18.00 — праздничная программа «Пусть всегда буду Я».