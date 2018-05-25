Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Усолье-Сибирском

24 мая вечером из окна второго этажа в Усолье-Сибирском выпал трёхлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С тяжёлыми травмами ребёнка доставили в детскую городскую больницу. Дома мальчик находился с мамой, которая отвлеклась и не заметила, как сын забрался на подоконник в спальне, опёрся на москитную сетку и выпал из окна. Этот случай стал одиннадцатым за начало 2018 года.