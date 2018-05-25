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Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Усолье-Сибирском
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Трёхлетний ребёнок выпал из окна в Усолье-Сибирском 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
24 мая вечером из окна второго этажа в Усолье-Сибирском выпал трёхлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
С тяжёлыми травмами ребёнка доставили в детскую городскую больницу. Дома мальчик находился с мамой, которая отвлеклась и не заметила, как сын забрался на подоконник в спальне, опёрся на москитную сетку и выпал из окна. Этот случай стал одиннадцатым за начало 2018 года.
Напомним, что 19 мая редакция «АиФ» вместе с общественниками из организации «Клуб „Губерния“ и волонтёрами проводили акцию „Окно — опасность для ребёнка“, в которой напоминали родителям об опасности открытых окон.
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