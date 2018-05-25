Мальчик застрял между прутьев скамейки в Академгородке

Ходить ногами по скамейке нехорошо — наверняка каждый ребенок слышал это миллион раз. И все равно ходят, только редко кто по настоящему понимает, почему этого делать не стоит. А этот 10-летний мальчик получил внезапный урок жизни на детской площадке по ул. Демакова. «У мальчика застряла нога между металлических прутьев. На место был направлен экипаж спасателей МАСС. Прибыв на место, спасатели при помощи ГАСИ разжали прутья скамейки и освободили ногу мальчика». — рассказали в группе МАСС.

После деблокирования зажатой ноги мальчика на всякий случай осмотрели врачи. Ребенок в медицинской помощи не нуждался, и смог, наконец, отправиться домой.

Работа спасателей полна, в том числе, курьезных случаев. Например, в прошлом году им пришлось освобождать девушку, застрявшую в диване. Молодая особа тоже оказалась жительницей Академгородка.