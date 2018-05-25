Зажжённые свечи напомнят орловцем о пропавших детях

В Орле 25 мая волонтёры поисковых отрядов будут отмечать Международный день поиска пропавших детей. Отправляясь в этот день на работу или на отдых, достаточно будет повязать на одежду или автомобиль синюю ленточку — в цвет незабудки, — символа этого дня.

Жителей областного центра приглашают принять участие в акции, которую организуют управление молодежной политики области, центр «Полет», ПСО Поиск пропавших детей — Орел», ПСО «Лиза Алерт» Орёл и БУК «Детский парк».

Организаторы подготовили для детей конкурсы по безопасности, шоу мыльных пузырей и социальный эксперимент. Также будут подведены итоги конкурса рисунков и запись добровольцев в поисковые отряды. Мероприятие начнётся в 16.00 на открытой площадке «Детского парка» у фонтана «Кони».

В 21.00 на открытой площадке на входе в парк у подвесного моста стартует акция «Освети путь домой». В этот день вечером в окнах сотен домов по всему миру зажгутся свечи, символически освещая всем пока не найденным детям путь домой.