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Полнота в младенчестве может плохо сказаться на дальнейшем развитии ребенка
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Полнота в младенчестве может плохо сказаться на дальнейшем развитии ребенка 

Ридус 39 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Американские ученые выяснили, что лишний вес у маленьких детей может в будущем негативно сказаться на их когнитивных способностях. Авторы работы советуют не перекармливать младенцев, и с детства приучать их к здоровому и активному образу жизни.
Связь между весом и когнитивными способностями ученые заметили давно. Проводилось много исследований, которые показывали, что ожирение в большинстве случаев приводит к ухудшению памяти, не говоря уже о физическом здоровье.
Подобные исследования на детях ранее не проводились, и работа ученых из Брауновского университета под руководством Джозефа Брауна стала одной из первых, которая выяснила, как на процесс раннего детского развития влияет ожирение.
В исследовании ученых приняло участие 223 ребенка, вес и рост которых измерили в младенчестве. В пять и восемь лет детям предложили пройти стандартный тест на проверку когнитивных функций — речи, памяти, времени реакции и внимания.
Также дети прошли компьютерный тест адаптированной версии лабиринта Морриса. Обычный тест часто проводят на мышах, чтобы исследовать пространственную память у животных. Лабораторным крысам или другим подопытным нужно найти плавучую станцию в емкости с водой, ориентируясь на световые указатели.
После того, как все данные были получены, ученые поинтересовались у матерей стандартными вопросами о здоровье родителей: как часто они употребляют алкоголь, курят, какого питания придерживаются, а также сколько им лет и какой они расы.
Проанализировав все данные, мы выяснили, что если в младенчестве вес ребенка превышал нормы хотя бы на один показатель, это в будущем отражалось на его развитии, — объяснили авторы.
Все остальные данные, связанные с вредными привычками или расой родителей, никак особенно не повлияли.
У таких детей уровень интеллекта был меньше на 1,4 стандартных отклонения, пространственное восприятие — на 1,7, память — на 2,4 стандартных отклонения по сравнению со стройными в младенчестве детьми.
Авторы проекта призывают молодых родителей внимательнее относиться к здоровью ребенка, в том числе, и следить за его весом.
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