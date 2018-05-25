В Приангарье малыш получил тяжелые травмы после падения с высоты

В одном из домов Усолье-Сибирское чуть не произошла трагедия. Из окна второго этажа во время игры выпал трехлетний малыш. Как установили сотрудники правоохранительных служб, в момент происшествия ребенок находился дома с мамой. Женщина ненадолго отвлеклась, а ребенок, воспользовавшись ситуацией, взобрался на подоконник в спальне и прислонился к москитной сетке открытого окна. В результате сетка не выдержав вес ребенка, прогнулась, и мальчик выпал наружу.

По счастливой случайности малыш не погиб, но с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Отметим, что это не первый подобный случай. С начала года в Приангарье из окон выпало одиннадцать детей, один из которых погиб. Правоохранители призывают родителей следить за детьми и не оставлять их одних без присмотра.

Аналогичный случай произошел в начале мая в Шадринске Курганской области. Там двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажного жилого дома. По факту случившегося следователи организовали проверку.

Фото: pixabay.com.