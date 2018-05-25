Анне Седоковой предложили открыть детский сад

Анна Седокова является не только успешной певицей, но и мамой троих детей — Алины, Моники и Гектора. Артистка обожает своих наследников и все свободное время старается проводить именно с ними. К тому же, Анна довольно легко находит общий язык с детьми и не раз говорила о том, что хотела бы родить еще раз.

Вчера Седокова проводила вечер на детской площадке вместе с сыном. Она отметила. что для нее идеальная работа была бы в детском саду. «Невероятные масштабы счастья — это целый вечер на детской площадке! Все-таки я бы с удовольствием работала в детском саду!» — написала в своем микроблоге Анна.

Поклонники Седоковой сразу же предложили Анне открыть собственный частный детский сад — тогда артистка осуществила бы свою мечту и много времени проводила с детьми, в том числе и с младшим сыном.

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