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Анне Седоковой предложили открыть детский сад
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Анне Седоковой предложили открыть детский сад 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова является не только успешной певицей, но и мамой троих детей — Алины, Моники и Гектора. Артистка обожает своих наследников и все свободное время старается проводить именно с ними. К тому же, Анна довольно легко находит общий язык с детьми и не раз говорила о том, что хотела бы родить еще раз.
Вчера Седокова проводила вечер на детской площадке вместе с сыном. Она отметила. что для нее идеальная работа была бы в детском саду. «Невероятные масштабы счастья — это целый вечер на детской площадке! Все-таки я бы с удовольствием работала в детском саду!» — написала в своем микроблоге Анна.
Поклонники Седоковой сразу же предложили Анне открыть собственный частный детский сад — тогда артистка осуществила бы свою мечту и много времени проводила с детьми, в том числе и с младшим сыном.
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Отметим, что сейчас Анна переживает не лучшие времена. Вот уже почти год артистка не имеет возможности нормально общаться со своей второй дочкой Моникой. Певица видится с ней только в присутствии американских правоохранительных органов, а отец Моники и вовсе намерен лишить Седокову родительских прав. Сейчас артистка борется за право быть с дочерью и почти все деньги тратит на адвокатов.
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