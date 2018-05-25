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Члены Общественного совета при УМВД России по городу Тамбову организовали для детей спортивный праздник
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Члены Общественного совета при УМВД России по городу Тамбову организовали для детей спортивный праздник 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 минуту назад
Перед началом состязаний детей, воспитателей и учителей поприветствовал председатель Общественного совета при УМВД России по городу Тамбову Александр Саликов, который пожелал участникам честной борьбы и заверил, что Общественный совет будет и впредь активно участвовать в подобных мероприятиях.
«Зарядку со стажем порядка» провел старший специалист по работе с личным составом Андрей Самсонов. Он продемонстрировал мальчишкам и девчонкам комплекс упражнений на все группы мышц и зарядил детей хорошим настроением.
В футбол играли сборная команда УМВД России по городу Тамбову и команда старшеклассников Красносвободненской школы-интерната. Надо отметить, сплоченную игру школьников, они составили достойную конкуренцию полицейским.
На двух других площадках дети играли в пионербол и баскетбол.
По окончании спортивных состязаний все участники получили ценные подарки, кубки и дипломы. Все болельщики были награждены сладкими угощениями.
В Красносвободненской санаторной школе-интернате обучаются и проваживают 147 воспитанников, из них — 39 детей-сирот, оставшихся без родителей, именно им полицейские всегда уделяют особое внимание. Дети из подшефной Красносвободненской школы-интерната — активные участники различных выставок, спортивно-массовых мероприятий, конкурсов художественной самодеятельности МВД.
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