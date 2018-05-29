В Омской области возбуждено уголовное дело по факту исчезновения подростка

28 мая 2018 года в полицию обратилась жительница города Тары Омской области с заявлением о розыске пропавшего 16-летнего сына Дмитрия Колпакова. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Омской области.

По данным следствия, подросток около 16 часов 27 мая ушел из дома бабушки и дедушки в городе Таре, с которыми проживал, оставив дома телефон и ключи. Родственникам мальчик сообщил, что пошел на пробежку, мальчик самостоятельно занимался бегом. До настоящего времени домой не вернулся, по месту жительства родителей, проживающих в этом же населенном пункте, не появлялся. Семья и подросток характеризуются положительно, каких-либо ссор, конфликтов накануне не было. В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции и волонтерами принимаются меры к установлению местонахождения мальчика. Также следователи выясняют все обстоятельства случившегося и условия жизни мальчика.

Приметы Дмитрия: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза голубые. Был одет: серая вязаная шапка с черной горизонтальной полосой, зеленая куртка, черные спортивные трико, серые кроссовки.

Телефоны: 79-32-00, 02 или телефону доверия Следственного комитета по Омской области с коротким номером 123.