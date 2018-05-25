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Более 900 млн рублей потратят в Новосибирской области на летний отдых детей в 2018 году
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Более 900 млн рублей потратят в Новосибирской области на летний отдых детей в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Летняя оздоровительная кампания детей в Новосибирской области в 2018 году обойдется в 900 млн рублей, что в целом сопоставимо с тратами на детских отдых в прошлом году. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске в пятницу рассказала начальник управления демографической и семейной политики, опеки и попечительства министерства труда и социального развития региона Ольга Квятковская.
"По финансированию летней оздоровительной кампании мы (областной бюджет — прим. ТАСС) остаемся на уровне прошлого года, это более 438 млн рублей. Еще 154,4 млн рублей запланировали муниципальные районы самостоятельно. Если мы обобщим все суммы, которые будут затрачены на летнюю кампанию, то это порядка 900 млн рублей — учитывая и средства родителей, и средства спонсоров, а также деньги областного и муниципальных бюджетов", — пояснила Квятковская.
В этом году в Новосибирской области будут работать 80 загородных оздоровительных лагерей, в которых отдохнут более 50 тыс. детей и подростков. По словам начальника управления образовательной политики регионального министерства образования Владимира Щукина, еще около 65 тыс. школьников смогут провести часть летних каникул в пришкольных лагерях дневного пребывания.
"У нас более 65 тыс. детей пройдут через лагеря дневного пребывания. Всего будет создано 946 лагерей, они открываются на базе действующих образовательных организаций. У нас будет организовано более 160 профильных смен, это целенаправленные смены на отдельные группы детей, это и творческие смены, и инженерные", — отметил Щукин.
Как уточнила пресс-служба правительства Новосибирской области, за время летней оздоровительной кампании 2017 года в Новосибирской области отдохнули более 100 тыс. детей. При этом за счет областного бюджета было куплено около 11 тыс. путевок на общую сумму 164 млн рублей, а всего на финансирование из областного бюджета области мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей было потрачено 438 млн рублей.
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