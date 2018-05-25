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СК: двухлетний мальчик в детском саду Старого Оскола подавился горошком
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СК: двухлетний мальчик в детском саду Старого Оскола подавился горошком 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По факту гибели ребенка в детском саду Старого Оскола следователи возбудили уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожность смерть человека, сообщила пресс-служба регионального СК.
Напомним, трагедия случилась 15 мая в одном из детских садов Старого Оскола. Двухлетний малыш подавился во время приёма горошком пищи и умер от удушья.
В технологической карте есть предписание, что отварной зеленый горошек перед подачей нужно разминать в пюре, однако сотрудники детского садика этого не сделали. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
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