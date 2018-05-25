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Детская железная дорога в Хабаровске начнет работать 27 мая
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Детская железная дорога в Хабаровске начнет работать 27 мая 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Детская железная дорога в Хабаровске начнет работать 27 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу ДВЖД. Открывать сезон планируют торжественно, ведь в этом году хабаровской детской железной дороге исполняется 60 лет.
— Перед тем, как принять юных пассажиров, специалисты провели техническое обслуживание подвижного состава, проверили и отремонтирован путь, привели в порядок служебные помещения и общежитие, в котором будут проживать на период практики дети, приезжающие со всех концов Дальневосточной магистрали, — говорит начальник отдела по работе со СМИ ДВЖД Инна Пепеляева.
Готовы приступить к работе и юные железнодорожники. Навыки управления поездом они получали в течение года, обучаясь железнодорожному делу.
— За время летних каникул производственную практику пройдут более пятисот школьников, дополнила Инна Пепеляева.
По ее словам, все лето детская железная дорога будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника. В графике движения запланировано 8 кольцевых поездок в течение дня. Стоимость проезда для взрослых составит 130 рублей, для детей — 80 рублей. Завершит свою работу детская магистраль перед началом учебного года. Первых пассажиров в этом году детская железная дорога примет на станции „Пионерская“ по адресу: ул. Карла Маркса, 109Б.
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