Детская железная дорога в Хабаровске начнет работать 27 мая

Детская железная дорога в Хабаровске начнет работать 27 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу ДВЖД. Открывать сезон планируют торжественно, ведь в этом году хабаровской детской железной дороге исполняется 60 лет.

— Перед тем, как принять юных пассажиров, специалисты провели техническое обслуживание подвижного состава, проверили и отремонтирован путь, привели в порядок служебные помещения и общежитие, в котором будут проживать на период практики дети, приезжающие со всех концов Дальневосточной магистрали, — говорит начальник отдела по работе со СМИ ДВЖД Инна Пепеляева.

Готовы приступить к работе и юные железнодорожники. Навыки управления поездом они получали в течение года, обучаясь железнодорожному делу.

— За время летних каникул производственную практику пройдут более пятисот школьников, дополнила Инна Пепеляева.

По ее словам, все лето детская железная дорога будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника. В графике движения запланировано 8 кольцевых поездок в течение дня. Стоимость проезда для взрослых составит 130 рублей, для детей — 80 рублей. Завершит свою работу детская магистраль перед началом учебного года. Первых пассажиров в этом году детская железная дорога примет на станции „Пионерская“ по адресу: ул. Карла Маркса, 109Б.