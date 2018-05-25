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В поселке Железнодорожников школьников распустили по домам из-за запаха газа
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В поселке Железнодорожников школьников распустили по домам из-за запаха газа 

ИА Север-Пресс 1 час назад
На занятиях были дети с 5 по 8 классы и десятиклассники. Со школьниками провели инструктаж о безопасности и оповестили родителей о том, что дети уходят домой, — рассказала «Ноябрьск 24» директор школы Анастасия Балагура. По той же причине дети в детском саду «Умка» не выходят на прогулку.
Информация о сильном запахе газа в поселке появилась утром в социальных сетях. Экстренные службы отработали заявку, на объектах, расположенных на территории города, утечек не найдено. Специалисты предполагают, что возможная причина запаха — сброс газа на одном из предприятий Югры, а запах могло принести ветром. Обстоятельства уточняются.
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