В поселке Железнодорожников школьников распустили по домам из-за запаха газа

На занятиях были дети с 5 по 8 классы и десятиклассники. Со школьниками провели инструктаж о безопасности и оповестили родителей о том, что дети уходят домой, — рассказала «Ноябрьск 24» директор школы Анастасия Балагура. По той же причине дети в детском саду «Умка» не выходят на прогулку.

Информация о сильном запахе газа в поселке появилась утром в социальных сетях. Экстренные службы отработали заявку, на объектах, расположенных на территории города, утечек не найдено. Специалисты предполагают, что возможная причина запаха — сброс газа на одном из предприятий Югры, а запах могло принести ветром. Обстоятельства уточняются.