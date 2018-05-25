В Воронежской области отремонтируют детский лагерь «Солнышко»

Ремонт в калачеевском лагере проведут впервые за 30 лет.

В Калачеевском районе «Солнышко» станет ярче. В детском лагере с таким названием приступили к долгожданному капитальному ремонту. Впервые за 30 лет. Старый фасад главного здания строители отделают разноцветным керамогранитом. Перекроют кровлю и отремонтируют старый пищеблок. Внутри уже заменили канализацию и полы, а также плитку на стенах, а столовую покрасили в разные цвета. Спальные домики для детей сотрудники лагеря отремонтировали своими силами, добавили новую мебель, кровати, тумбочки и шкафы. Каждый год средства выделяют и местные фермеры. Последние 5 лет отдохнуть сюда приезжают школьники со всей области, Воронежа, Москвы и северных регионов. Этим летом здесь побывают 1,5 тыс. ребят. — Мы мечтаем о том, чтобы у нас были большие перемены. Потому что уже 30 лет лагерю, уже требуется капитальные вложения. Хочется быть более современными, чтобы весело было, чтобы фасад был у нас красивый, и ступени были яркие замечательные, чтобы глаз радовал, — отметил директор детского лагеря Любовь Бархатова.