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В Воронежской области отремонтируют детский лагерь «Солнышко»
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В Воронежской области отремонтируют детский лагерь «Солнышко» 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Ремонт в калачеевском лагере проведут впервые за 30 лет.
В Калачеевском районе «Солнышко» станет ярче. В детском лагере с таким названием приступили к долгожданному капитальному ремонту. Впервые за 30 лет. Старый фасад главного здания строители отделают разноцветным керамогранитом. Перекроют кровлю и отремонтируют старый пищеблок. Внутри уже заменили канализацию и полы, а также плитку на стенах, а столовую покрасили в разные цвета. Спальные домики для детей сотрудники лагеря отремонтировали своими силами, добавили новую мебель, кровати, тумбочки и шкафы. Каждый год средства выделяют и местные фермеры. Последние 5 лет отдохнуть сюда приезжают школьники со всей области, Воронежа, Москвы и северных регионов. Этим летом здесь побывают 1,5 тыс. ребят. — Мы мечтаем о том, чтобы у нас были большие перемены. Потому что уже 30 лет лагерю, уже требуется капитальные вложения. Хочется быть более современными, чтобы весело было, чтобы фасад был у нас красивый, и ступени были яркие замечательные, чтобы глаз радовал, — отметил директор детского лагеря Любовь Бархатова.
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