Ещё
В Адыгее откроется «горячая линия» по вопросам качества детских товаров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Адыгее откроется «горячая линия» по вопросам качества детских товаров 

АиФ Адыгея 29 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея в период с 28 мая по 11 июня 2018 года проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха.
Жители республики могут обратиться за консультацией по вопросам качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы и школьных принадлежностей, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров и по услугам детского отдыха, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по РА.
Получить консультацию можно по следующим телефонам:
— 8 (8772) 57-12-25 (Отдел санитарного надзора);
— 8 (8772) 52-74-42 (Отдел защиты прав потребителей);
-8 (8772) 52-66-15 (Общественная приемная: понедельник-четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00);
-8 (8772) 52-18-47 (Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея);
Также Вы можете лично обратиться для оказания помощи в Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея в общественную приемную по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина,74
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее прошли мероприятия в память о жертвах Кавказской войны В МГТУ прошёл конкурс «Моё генеалогическое древо» Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Форвард» отметил юбилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?1
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть2
Как живут актёры с дефектами внешности4
Летний сад перевели для иностранцев с ошибкой4
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
10:30
Какие секреты кинотеатры так тщательно охраняют
Кино
06:02
Съемки в триллерах пугают актеров
Кино
14:48
Когда второстепенные киногерои затмили главных
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение