Три детских сада и школу построят в Рязанском районе столицы за счет средств инвестора

Три детских сада и школу планируется построить в составе жилого комплекса на месте бывшей промзоны «Грайвороново». Об этом сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Данные объекты будут построены в рамках реализации проекта жилого комплекса «Кварталы 21/19», расположенного по адресу: Рязанский пр., вл. 6а. Девелопером проекта является компания «ВекторСтройФинанс».

«Строительство трех детских садов, которые смогут принять 415 малышей и школы для 825 учеников позволит обеспечить жителей Рязанского района столицы новыми и современными объектами социальной инфраструктуры», — рассказал Константин Тимофеев

В настоящее время завершается строительство первого из трех детских садов. Он сможет принять 100 детей. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — конец третьего квартала 2018 года, после чего его планируется передать на баланс города.

Помещение детского сада спроектировано с учетом потребностей малышей в обучении, играх и отдыхе. Так, предусмотрены игровые, спальные, туалетные и душевые комнаты и собственная кухня. Также в данном объекте планируется оборудовать залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты для учебных занятий.

На территории детского садика появятся площадки для игр и отдыха, будут установлены малые архитектурные формы: спортивное оборудование, скамейки, горки, песочные дворики, теневые навесы, качели, гимнастические лестницы. Кроме того, в детском саду и на прилегающей территории создадут необходимые условия для беспрепятственного передвижения детей с ограниченными возможностями.

Еще два детских сада, а также школу возведут в следующих очередях ЖК «Кварталы 21/19» последовательно, чтобы избежать недостатка мест по мере увеличения числа жителей комплекса.

Помимо создания в составе жилого комплекса новых социальных объектов инвестор также намерен активно развивать инфраструктуру для детей. Недавно на территории строящегося объекта был открыт клуб боевого искусства — бразильское джиу-джитсу для юных жителей Москвы.

Всего на участке площадью 19 га запланировано строительство 21 дома с озеленением всей прилегающей территории. На сегодняшний день корпуса № 2, 3 и 5 (всего 660 квартир площадью 38 442 кв. метров) первой очереди введены в эксплуатацию и заселены. Три корпуса второй очереди — № 6, 8 и 9 — находятся в высокой стадии строительной готовности и будут сданы летом 2018 года (680 квартир площадью 40 706 кв. метров).

Также застройщик уже приступил к благоустройству пешеходного бульвара, который обеспечит доступ всех жителей района к новой станции метро «Стахановская». Его протяженность составит порядка 900 метров.