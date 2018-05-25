В Ярославской области готовятся к открытию 480 детских летних лагерей

В предстоящем летнем сезоне в детских лагерях области смогут отдохнуть 55 тысяч юных жителей региона, в том числе около 12 тысяч находящихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев на заседании межведомственной комиссии по организации детского отдыха.

Собравшиеся — представители органов исполнительной власти, а также всех профильных структур, отвечающих за подготовку организаций к приему детей, — обсудили готовность к началу оздоровительной кампании.

— Необходимо понять, остались ли еще нерешенные вопросы. Мы должны сделать все, чтобы все планы были выполнены, — сказал Игорь Селезнев . — Напомню, услуги летнего отдыха в регионе планируют оказывать 480 организаций, 22 из них — загородные. Финансирование детского отдыха осуществляется в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». В текущем году на реализацию мероприятий выделено более 154 миллионов рублей.

В регионе сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Сейчас в него включено 324 лагеря, список обновляется ежемесячно. Ознакомиться с ним можно на портале органов исполнительной власти области и на сайте «Ярославские каникулы».

Особое внимание представителей муниципальных образований начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова призвала обратить на работу городских лингвистических лагерей. В настоящее время в реестр включено только четыре таких учреждения.

Также было отмечено, что проведена большая работа по подготовке кадров. Силами ЯГПУ обучены около 300 вожатых для загородных лагерей и 90 — для городских.

Также участники встречи обсудили процесс приемки лагерей. Игорь Селезнев призвал соответствующие структуры особое внимание уделить вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, а также наличию санитарно-эпидемиологических заключений.