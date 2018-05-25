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В Ярославской области готовятся к открытию 480 детских летних лагерей
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В Ярославской области готовятся к открытию 480 детских летних лагерей 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В предстоящем летнем сезоне в детских лагерях области смогут отдохнуть 55 тысяч юных жителей региона, в том числе около 12 тысяч находящихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев на заседании межведомственной комиссии по организации детского отдыха.
Собравшиеся — представители органов исполнительной власти, а также всех профильных структур, отвечающих за подготовку организаций к приему детей, — обсудили готовность к началу оздоровительной кампании.
— Необходимо понять, остались ли еще нерешенные вопросы. Мы должны сделать все, чтобы все планы были выполнены, — сказал Игорь Селезнев. — Напомню, услуги летнего отдыха в регионе планируют оказывать 480 организаций, 22 из них — загородные. Финансирование детского отдыха осуществляется в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии». В текущем году на реализацию мероприятий выделено более 154 миллионов рублей.
В регионе сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Сейчас в него включено 324 лагеря, список обновляется ежемесячно. Ознакомиться с ним можно на портале органов исполнительной власти области и на сайте «Ярославские каникулы».
Особое внимание представителей муниципальных образований начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова призвала обратить на работу городских лингвистических лагерей. В настоящее время в реестр включено только четыре таких учреждения.
Также было отмечено, что проведена большая работа по подготовке кадров. Силами ЯГПУ обучены около 300 вожатых для загородных лагерей и 90 — для городских.
Также участники встречи обсудили процесс приемки лагерей. Игорь Селезнев призвал соответствующие структуры особое внимание уделить вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, а также наличию санитарно-эпидемиологических заключений.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
20 проектов в сфере отдыха и оздоровления детей получат областную поддержку Более 300 вожатых готовы работать с детьми в летних лагерях региона Завершается капитальный ремонт одного из хирургических отделений больницы №9 Ярославля
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