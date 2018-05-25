Ещё
77 школ Краснодара в летний период примут детей в лагеря
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

77 школ Краснодара в летний период примут детей в лагеря 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Планируется, что в них отдохнут более 10 тысяч человек
77 школ Краснодара в летний период примут детей в лагеря.
«В Краснодаре действительно очень много детей, город по этому показателю является одним из лидеров в России. Значит, наша задача — постараться максимально охватить всех школьников организованным летним отдыхом, дать возможность детям заниматься спортом, отдыхать и развиваться», — сказал Евгений Первышов на совещании, которое было посвящено вопросам организации отдыха детей.
Глава города обратил особое внимание на работу 46 городских спортивных площадок.
По словам Первышова, необходимо обеспечить их доступность в летний период и, возможно, штатом тренеров, чтобы они занимались с ребятами.
Обсуждался и вопрос организации работы с детьми в летний период из неблагополучных семей.
Директор департамента образования Алексей Некрасов рассказал, что на базе 77 городских образовательных учреждений будут работать лагеря, рассчитанные примерно на 10 тысяч детей. Дополнительно во всех 90 школах летом откроются тематические творческие и спортивные площадки.
В молодёжном лагере «Дубрава» в Северском районе отдохнут около 600 краснодарских подростков, в детском оздоровительном центре «Краснодарская смена» в Анапе и комплексном спортивно-оздоровительном центре «Ольгинка» — 1680 детей.
Кстати, в летний период в Краснодаре планируется трудоустроить почти 6 тыс. подростков. Этому поможет и ярмарка, которая приурочена ко Дню защиты детей и пройдет 1 июня на ул. Орджоникидзе с 10.00 до 13.00.
Запланировано, что примерно 11 тысяч детей отправятся в детские экспедиции, однодневные туристические походы и слёты, будут участвовать участие в профильных сменах в здравницах на Черноморском побережье., сообщает пресс-служба администрации города.
АиФ-Кубань: последние новости
Капсулу «Послание потомкам» сейчас поднимают со дна моря в Новороссийске 1 июня в Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних Администрация поселка Псебай обещает помощь семье убитой женщины
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?4
Как живут актёры с дефектами внешности4
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели2
Тест: вы еще помните песни «На-На»?4
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение