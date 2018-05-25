77 школ Краснодара в летний период примут детей в лагеря

Планируется, что в них отдохнут более 10 тысяч человек

77 школ Краснодара в летний период примут детей в лагеря.

«В Краснодаре действительно очень много детей, город по этому показателю является одним из лидеров в России. Значит, наша задача — постараться максимально охватить всех школьников организованным летним отдыхом, дать возможность детям заниматься спортом, отдыхать и развиваться», — сказал Евгений Первышов на совещании, которое было посвящено вопросам организации отдыха детей.

Глава города обратил особое внимание на работу 46 городских спортивных площадок.

По словам Первышова, необходимо обеспечить их доступность в летний период и, возможно, штатом тренеров, чтобы они занимались с ребятами.

Обсуждался и вопрос организации работы с детьми в летний период из неблагополучных семей.

Директор департамента образования Алексей Некрасов рассказал, что на базе 77 городских образовательных учреждений будут работать лагеря, рассчитанные примерно на 10 тысяч детей. Дополнительно во всех 90 школах летом откроются тематические творческие и спортивные площадки.

В молодёжном лагере «Дубрава» в Северском районе отдохнут около 600 краснодарских подростков, в детском оздоровительном центре «Краснодарская смена» в Анапе и комплексном спортивно-оздоровительном центре «Ольгинка» — 1680 детей.

Кстати, в летний период в Краснодаре планируется трудоустроить почти 6 тыс. подростков. Этому поможет и ярмарка, которая приурочена ко Дню защиты детей и пройдет 1 июня на ул. Орджоникидзе с 10.00 до 13.00.

Запланировано, что примерно 11 тысяч детей отправятся в детские экспедиции, однодневные туристические походы и слёты, будут участвовать участие в профильных сменах в здравницах на Черноморском побережье., сообщает пресс-служба администрации города.