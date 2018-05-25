Вячеслав Ю., август 2008, Оренбургская область

Номер анкеты: bpeg1-zb11

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Оренбургской области: 8 (3532) 34-26-16.