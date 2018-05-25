К лету готовы: 99% орловских лагерей получили разрешения на работу

В Орловской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба областного правительства.

От организаций отдыха и оздоровления детей в региональный Роспотребнадзор поступило 349 заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. Среди них 12 загородных летних лагерей, 2 санатория, 333 организации с дневным пребыванием детей, 2 палаточных лагеря.

После проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз ведомство предоставило разрешение на работу 345 организациям отдыха и оздоровления детей, что составило 98,9% от подавших заявления.