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К лету готовы: 99% орловских лагерей получили разрешения на работу
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К лету готовы: 99% орловских лагерей получили разрешения на работу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба областного правительства.
От организаций отдыха и оздоровления детей в региональный Роспотребнадзор поступило 349 заявлений о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. Среди них 12 загородных летних лагерей, 2 санатория, 333 организации с дневным пребыванием детей, 2 палаточных лагеря.
После проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз ведомство предоставило разрешение на работу 345 организациям отдыха и оздоровления детей, что составило 98,9% от подавших заявления.
Сообщение К лету готовы: 99% орловских лагерей получили разрешения на работу появились сначала на РИА 57.
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