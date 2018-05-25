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Профессиональные и самодеятельные артисты поздравят богородских детей с праздником
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Профессиональные и самодеятельные артисты поздравят богородских детей с праздником 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Районный центр соцобслуживания готовит праздничную музыкальную программу, посвященную Дню защиты детей.
В отделе социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в первый день лета, 1 июня, состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.
Для гостей центра в этот день состоится праздничный концерт, в котором примут участие профессиональные и самодеятельные исполнители, а также маленькие артисты района Богородское.
Начало концертной программы в 13:00.
Адрес: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.
Вход свободный.
Обязательна предварительная запись по тел. : 8— (499)-160-24-78.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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