Профессиональные и самодеятельные артисты поздравят богородских детей с праздником

Районный центр соцобслуживания готовит праздничную музыкальную программу, посвященную Дню защиты детей.

В отделе социальной коммуникации и активного долголетия филиала «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в первый день лета, 1 июня, состоится праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Для гостей центра в этот день состоится праздничный концерт, в котором примут участие профессиональные и самодеятельные исполнители, а также маленькие артисты района Богородское.

Начало концертной программы в 13:00.

Адрес: ул. Бойцовая, д. 10, к. 5.

Вход свободный.

Обязательна предварительная запись по тел. : 8— (499)-160-24-78.