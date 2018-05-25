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Воспитанники воскресной школы при храме в Лианозове приняли участие в благотворительной ярмарке «Белый цветок»
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Воспитанники воскресной школы при храме в Лианозове приняли участие в благотворительной ярмарке «Белый цветок» 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В минувшие выходные в СВАО прошел День благотворительности «Белый цветок», посвященный 150— летию со дня рождения Императора Николая II. В его рамках проходила и благотворительная ярмарка, главными участниками которой стали воспитанники воскресных школ города Москвы; присоединились к участию и воспитанники храма Воздвижения Креста Господня на Алтуфьевском шоссе (район Лианозово). Как сообщили в храме, ребята привезли на ярмарку сделанные своими руками сувениры.
«Школа нашего храма представила поделки, сделанные руками детей, а также и совместно с родителями. Некоторые прихожане тоже потрудились для благотворительной ярмарки», — говорится в сообщении храма.
«Белый цветок» начался с молебна, после чего был совершен детский Крестный ход. Дети в сопровождении взрослых с иконами и хоругвями в руках, облаченные в белые одежды, несмотря на дождь, торжественно шествовали от храма сквозь заросли парка. Всего в Крестном ходе приняли участие около 150 детей. За время работы ярмарки на «Белом цветке» были собраны 360 тысяч рублей, которые были переданы для развивающего центра для детей с ДЦП. (ак)
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