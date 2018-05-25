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В Петербурге создадут реестр детских летних лагерей
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В Петербурге создадут реестр детских летних лагерей 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как заявил автор документа Денис Четырбок, сделано это, в первую очередь, для того, чтобы родители смогли получить максимально объективную информацию о безопасности того или иного детского лагеря.
Если публичный реестр детских лагерей все же появится, то ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте Смольного. Предполагается, что там же в рамках законопроекта появятся и списки рекомендуемых туристических маршрутов.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как после двусторонних переговоров президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди навестили детский образовательный лагерь «Сириус», где выступили перед выпускниками майской программы.
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