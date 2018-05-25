В Петербурге создадут реестр детских летних лагерей

Как заявил автор документа Денис Четырбок , сделано это, в первую очередь, для того, чтобы родители смогли получить максимально объективную информацию о безопасности того или иного детского лагеря.

Если публичный реестр детских лагерей все же появится, то ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте Смольного. Предполагается, что там же в рамках законопроекта появятся и списки рекомендуемых туристических маршрутов.