В Петербурге создадут реестр детских летних лагерей 

Как заявил автор документа Денис Четырбок, сделано это, в первую очередь, для того, чтобы родители смогли получить максимально объективную информацию о безопасности того или иного детского лагеря.
Если публичный реестр детских лагерей все же появится, то ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте Смольного. Предполагается, что там же в рамках законопроекта появятся и списки рекомендуемых туристических маршрутов.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как после двусторонних переговоров президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди навестили детский образовательный лагерь «Сириус», где выступили перед выпускниками майской программы.