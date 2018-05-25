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Благотворительное мероприятие в помощь детям из Подмосковья пройдет в Химках
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Благотворительное мероприятие в помощь детям из Подмосковья пройдет в Химках 

360tv.ru 2 часа назад
2 июня в Химкинском парке имени Льва Толстого пройдет ежегодный фестиваль «Химки — детям». Участников ждут творческие мастер-классы, полезные занятия, захватывающие шоу и спортивная программа.
В рамках мероприятия состоится благотворительный общественный марафон «На свет Маяка», в ходе которого можно будет приобрести знаменитую коломенскую пастилу, изготовленную по старинному рецепту, истринский пармезан, сладкую вату, сувенирную национальную продукцию, сертификаты на посещение спортивного курорта «Сорочаны», планшетные компьютеры, год бесплатного интернета, самокат, билеты на мюзикл «Черномор» в концертном зале «Барвиха», наборы для детей «Юный химик», предоставленные членами Общественной палаты Московской области. Также участники благотворительного марафона смогут отведать блюда участников фестиваля «национальной кухни».
«Члены Общественной палаты Московской области активно включены в региональную повестку, они не только поддерживают институты гражданского общества, но и принимают участие в различных акциях, проводимых на благо жителей Московской области. Мероприятие 2 июня пройдет в теплой, семейной обстановке. И наше с вами всеобщее участие в нем облегчит жизнь подопечных хосписа «Дом с маяком» — 200 больных детей из Подмосковья — все вырученные на благотворительном марафоне средства будут направлены им на помощь», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Детский хоспис «Дом с маяком» — частное медицинское благотворительное учреждение. В хосписе берегут жизнь, с благодарностью принимая каждый новый день. Специалисты учреждения — врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы делают 27 тысяч визитов на дом к неизлечимо больным детям каждый год. Детский хоспис заботится о качестве жизни больного ребенка и всей его семьи, занимаясь лечением симптомов и созданием условий, чтобы ребенок и вся семья могли жить максимально полной, активной, нормальной жизнью — у себя дома, а не в больнице. «Дом с маяком» существует на благотворительные пожертвования.
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