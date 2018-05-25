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На юго-западе Москвы на территории детского сада обнаружили игуану
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На юго-западе Москвы на территории детского сада обнаружили игуану 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Игуану длиной около одного метра обнаружили на территории детского сада на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Нашли ее сегодня утром в детском саду на улице Старокачаловская, она размером где-то в районе метра. Визуально повреждений никаких нет, вид уточняется. Предварительно, состояние ее удовлетворительное. Она выглядела достаточно спокойной, агрессии никакой не оказывала", — рассказала собеседница агентства.
Как уточнили в пресс-службе, найденная ящерица отправлена в центр передержки департамента природопользования.
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