На юго-западе Москвы на территории детского сада обнаружили игуану

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости . Игуану длиной около одного метра обнаружили на территории детского сада на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Нашли ее сегодня утром в детском саду на улице Старокачаловская, она размером где-то в районе метра. Визуально повреждений никаких нет, вид уточняется. Предварительно, состояние ее удовлетворительное. Она выглядела достаточно спокойной, агрессии никакой не оказывала", — рассказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, найденная ящерица отправлена в центр передержки департамента природопользования.